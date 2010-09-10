Разоблачены врачи, которые продавали роженицам лекарства

В Тернопольской области передано в суд уголовное дело в отношении врачей областного перинатального центра, которые брали деньги с людей за препарат куросурф, который предоставляется бесплатно.

Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил заместитель прокурора области Олег КОМУНИЦКИЙ. По его данным, врачей обвиняют в злоупотреблении служебным положением, мошенничестве и вымогании денег.

Как сообщал УНИАН, в начале 2010 года в Тернополе разоблачили врачей областного перинатального центра, которые от 7 рожениц незаконно получили 16 тыс. грн. Средства они брали за куросурф – препарат, который дает возможность раскрыть легкие недоношеному ребенку. Один укол такого препарата стоит 4 тыс. грн., поэтому государственная программа обеспечивает каждый роддом этим препаратом бесплатно. Врачи же объясняли роженицам, что препарат очень дорогой и что они не имеют возможности его применить, поэтому предлагали заплатить за него средства, часть из которых оформляли как благотворительную помощь.