Кировоградщина: дикие осы покусали 9 учеников
17:25, 09 сентября 2010Новости регионов
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На территории школы
Вчера на территории общеобразовательной школы в с. Ивано-Благодатное Кировоградского района рой диких ос покусал девять учеников.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГУМЧС в Кировоградской области.
Две 14-летние школьницы госпитализированы в Кировоградскую центральную районную больницу в состоянии средней степени тяжести, еще семи ученикам оказана медицинская помощь на месте.
Работники райотдела ГУ МЧС в области и специалисты районной СЭС обезвредили рой, гнездо которого было под землей во дворе учебного заведения.
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