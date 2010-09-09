Кировоградщина: дикие осы покусали 9 учеников

Вчера на территории общеобразовательной школы в с. Ивано-Благодатное Кировоградского района рой диких ос покусал девять учеников.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГУМЧС в Кировоградской области.

Две 14-летние школьницы госпитализированы в Кировоградскую центральную районную больницу в состоянии средней степени тяжести, еще семи ученикам оказана медицинская помощь на месте.

Работники райотдела ГУ МЧС в области и специалисты районной СЭС обезвредили рой, гнездо которого было под землей во дворе учебного заведения.