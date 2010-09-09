Херсонщина: директор предприятия обворовал инвалидов на 150 тыс. грн.

В Херсонской области директор одного из предприятий Всеукраинской организации инвалидов украл почти 150 тыс. грн. бюджетных средств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ в Херсонской области, работники СБУ выявили и пресекли противоправную деятельность директора одного из предприятий Всеукраинской организации инвалидов, который присвоил более 146 тысяч гривен бюджетных денег.

Установлено, что Херсонское областное отделение Фонда социальной защиты инвалидов за счет бюджетных средств оказало финансовую помощь местному предприятию Всеукраинской организации инвалидов для приобретения автотранспорта.

Мошенник оформил покупку двух автотранспортных средств только на бумаге. Перечислил на счет частного предпринимателя деньги за поставку автомобилей, после чего деньги снял наличностью и использовал на собственные нужды.

Следственные Службы безопасности Украины в отношении указанного лица возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (завладение государственными средствами путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.