Прикарпатье: утверждена областная программа «Сахарный диабет»

На Прикарпатье утверждена областная целевая программа «Сахарный диабет» на 2010-2013 годы стоимостью более 146 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН программа утверждена с целью предотвращения и снижения уровня заболеваемости сахарным диабетом, его осложнений, инвалидности и смертности от сахарного диабета, улучшения профилактики, диагностики и лечения больных сахарным диабетом, а также увеличения продолжительности и улучшения качества жизни больных на Прикарпатье.

На 2010-2013 годы программа предусматривает финансирование 146427,5 тыс. грн., в том числе из государственного бюджета – 11221,9 тыс. грн., из областного - 58564,1 тыс. грн., из местных бюджетов – 76641,5 тыс. грн.

Выполнение основных положений программы даст возможность снизить уровень первичного выхода в работоспособном возрасте на инвалидность в результате осложнений, обусловленных заболеванием сахарным диабетом; снизить уровень смертности в результате осложнений; уменьшить количество случаев госпитализации детей в тяжелом гипогликемическом состоянии ежегодно на 10% и уменьшить количество случаев ампутации стопы, гангрены, ретинопатии, обусловленных заболеванием сахарным диабетом.

Справка УНИАН. На протяжении 2008 года в Ивано-Франковской области зарегистрированы 30943 больных сахарным диабетом, из них 4011 больных, нуждающихся в инсулинах. Ежегодно на Прикарпатье регистрируется до 3000 новых случаев заболевания сахарным диабетом.