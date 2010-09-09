В Киеве назрела необходимость преобразований здравоохранения

В Киеве на сегодняшний день остро назрела необходимость проведения масштабных системных преобразований в отрасли здравоохранения.

Об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ на заседании Общественного гуманитарного совета, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

По его словам, основными предпосылками для проведения системных структурных реформ является, во-первых, неудовлетворительное состояние здоровья граждан, и, во-вторых - неспособность национальной системы здравоохранения обеспечить доступность, качество и своевременность предоставления медицинских услуг.

«Основными первоочередными проблемными вопросами отрасли являются и остаются приоритетность развития первичной медико-санитарной помощи, необходимость четкого разграничения уровней предоставления медицинской помощи и повышение экономической эффективности бюджетных и внебюджетных ресурсов в системе здравоохранения города Киева», – отметил А.ПОПОВ.

Приоритетность развития первичной медико-санитарной помощи обусловлена тем, что 80% всех обращений за медицинской помощью начинаются и заканчиваются на первичном уровне. Это касается, прежде всего, семейной медицины, как фундамента этого звена, которое позволит достичь эффективности, качества и доступности здравоохранения.

По словам А.ПОПОВА, внедрение в Киеве института семейного врача поможет снизить нагрузку на амбулаторно-поликлиническую сеть и усилить профилактику заболеваемости среди населения, что в целом значительно улучшит общее состояние здоровья жителей города.

«Сегодня мы имеем ситуацию, когда люди приходят за получением первичной медико-санитарной помощи в поликлиники или в стационарные больничные учреждения тогда, когда в них уже появились какие-то проблемы со здоровьем», - отметил А.ПОПОВ.

Он сообщил, что первая амбулатория семейного врача, расположенная в новом жилом доме, откроется уже в октябре текущего года.

В целом, по информации Главного управления здравоохранения КГГА, в настоящее время в городе функционируют 25 заведений, работающих на принципах общей врачебной практики/семейной медицины во всех районах города, кроме Подольского и Святошинского. На 129 должностях врачей общей врачебной практики/семейной медицины работает 107 физических лиц, укомплектованность составляет 84%. Количество прикрепленного населения на территориальных участках семейных врачей колеблется от 1600 до 1800 человек.