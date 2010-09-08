В Крыму изъяли партию марихуаны на 1 млн. грн.

В Керчи (Крым) правоохранители изъяли из оборота партию марихуаны, стоимость которой превышает 1 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в АРК, в сентябре 2010 года сотрудникам отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков г. Керчи стала поступать информация о том, что местный житель на территории своего домовладения занимается выращиванием наркосодержащих растений.

В ходе проведения обыска по месту жительства подозреваемого было обнаружено 435 кустов наркосодержащего растения - конопли, высотой до трех метров. Кроме того, в домовладении злоумышленника "сушилось" множество сорванных кустов конопли, для их изъятия сотрудникам милиции понадобилось три мешка. Также было обнаружено около 3,5 кг "сухого", готового к употреблению "зелья".

В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота удалось изъять крупную партию марихуаны, общая оценочная стоимость которой превышает сумму в 1 млн. грн., отметили в ГУ МВД в Крыму.

Нигде не работающий житель Керчи понесет наказание в соответствии со ст.ст. 309 и 310 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы.