На Ривненщине изготовляли сыры сомнительного качества

Работники налоговой милиции Ривненской области предотвратили попадание на потребительский рынок сомнительной молочной продукции, опасной для здоровья покупателей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрация Украины, популярные марки сыров «Сулугуни», «Коса плетенка», «Сайберт», «Золота коса» производились вручную в чанах без соблюдения требований гигиены, да еще и из сырья сомнительного происхождения, которое хранилось также в антисанитарных условиях.

Молочное сырье перерабатывалось на устаревшем оборудовании и хранилось в неисправных холодильниках. При отсутствии соответствующих систем очистки и фильтрации отходы производства своевременно не вывозились и складировались на территории предприятия или же вообще выбрасывались в окружающие водоемы.

В ходе оперативных отработок налоговики установили, что руководители этих трех местных частных сыроварен минимизировали свои налоговые обязательства и грубо нарушали требования трудового законодательства. Обнаруженная «чёрная бухгалтерия» показала, что лишь в производственных цехах этих предприятий без официального оформления работало несколько десятков наемных работников. Общее же количество лиц, с которыми бизнесмены сотрудничали нелегально, достигало свыше ста человек.

В ходе проверки, проведенной с участием представителей санэпидемстанции, экологической инспекции и других контролирующих органов, были установлены многочисленные грубые нарушения экологических и санитарных норм.

Выявленные во время проверки свыше 1400 кг сыра и производственное оборудование на общую сумму около 1 млн. грн. изъято.

В настоящее время по выявленным фактам возбуждено уголовное дело, продолжается следствие.