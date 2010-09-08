На Днепропетровщине проведут диспансеризацию учеников из сёл

В Днепропетровской области до конца октября будет проведена диспансеризация всех учеников сельских школ.

Об этом на пресс-конференции в Днепропетровске сообщила начальник главного управления здравоохранения облгосадминистрации Валентина ГИНЗБУРГ.

По ее словам, в каждом из 22 сельских районов области сейчас работают бригады детских врачей узкой специализации, которые выявляют заболевания школьников на ранних стадиях развития.

„Каждый ребенок будет обследован и получит необходимые рекомендации. В случае необходимости школьников направят для бесплатного лечения в областную детскую клиническую больницу в Днепропетровск”, - отметила В.ГИНЗБУРГ.

Также, по ее словам, каждую сельскую школу посетит бригада стоматологов, а в спортивных школах будут проведены углубленные обследования детей специалистами физкультурных диспансеров.

В.ГИНЗБУРГ сообщила, что в Днепропетровской области на диспансерном учете состоят 250 тыс. детей, большинство из которых живут в сельской местности.