ЮНИСЕФ подарил оборудование детям-инвалидам Хмельниччины

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) подарил Хмельницкому центру реабилитации детей-инвалидов "Школа жизни" два велотренажера, беговую дорожку, сухой плавательный бассейн, доску Евминова и два ноутбука.

Как сообщил корреспонденту УНИАН представитель Фонда, руководитель проекта развития социальных услуг для детей Влад ЛАШКО, это оборудование предоставлено ЮНИСЕФ в рамках реализации совместного проекта Европейского Союза и представительства Международного детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине по развитию превентивных социальных услуг для детей, лишенных родительской опеки, и детей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

"Данный проект реализуется в Хмельницкой области и призван создать модель реформирования существующей системы ухода за детьми, базирующейся на интернатных заведениях, в новую модель ухода за детьми, в центре которой есть семья, а также разные формы альтернативного воспитания (приемная семья, патронажное воспитание)", - отметил он.

В.ЛАШКО выразил надежду, что оборудование, на закупку которого потрачено около 40 тысяч гривень, будет способствовать физическому (развитие опорно-двигательного аппарата) и умственному развитию детей с особыми потребностями.