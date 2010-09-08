Днепропетровщина: приобретено 156 слуховых аппаратов для детей

В Днепропетровской области за средства областного бюджета приобретено 156 слуховых аппаратов на сумму 715 тыс. грн. для слухопротезирования детей с недостатками слуха области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Днепропетровске сообщила начальник Главного управления здравоохранения облгосадминистрации Валентина ГИНЗБУРГ.

Она отметила, что аппараты закуплены в рамках областной программы «Здоровье детей и матерей Днепропетровщины на период до 2015 года».

Также, по ее словам, приобретено 13 систем для уникальной в Украине кохлеарной имплантации (современная высокотехнологическая система мероприятий и технических устройств, направленная на возобновление отсутствующего физического слуха у человека) на сумму 2,756 млн. грн.

«Передовые технологии возобновления слуха, которые теперь могут реализовываться в Днепропетровской области, до сих пор были доступны лишь за рубежом. Благодаря реализации новейших технологий в медицине больные дети нашей области имеют возможность за бюджетные средства получить лечение, что раньше для большинства не было доступным», - отметила В.ГИНЗБУРГ. Она уточнила, что за границей средняя стоимость одной аналогичной операции стоит около 20 тыс. евро.

В рамках областной программы «Здоровье детей и матерей Днепропетровщины на период до 2015 года» в этом году также выделено около 2,6 млн. грн. для лечения детей-инвалидов, больных эпилепсией, ДЦП, гемофилией, вирусными гепатитами и хронической почечной недостаточностью.