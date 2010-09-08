Ивано-Франковщина: на преодоление ВИЧ/СПИДА выделили 5 млн.грн.

Ивано-Франковский областной совет выделил 4,847 млн. грн. для профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа в 2010-2015 годах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в Программе «Иммунопрофилактика и защита населения от инфекционных болезней в области на 2010-2015 годы», которую принял облсовет на 40-й сессии. Средства будут направлены на борьбу с ВИЧ-инфекцией, лечение, уход и поддержку больных в Ивано-Франковской области. Планируется, что реализация программы «Иммунопрофилактика и защита населения от инфекционных болезней в области на 2010-2015 годы» обеспечит социально-психологическую поддержку больных, свободный доступ к консультациям и бесплатному тестированию на ВИЧ-инфекцию.

Объем финансирования из областного бюджета на 2010 год составляет 57 тыс. грн., на 2011 год - 920 тыс. грн., на 2012 год - 930 тыс. грн., на 2013 - 2015 годы - по 980 тыс. грн. Еще 9,353 млн. грн. будут выделены из городских бюджетов. А всего на выполнение Программы до 2015 года предусмотрено 14 млн. 200 тыс. грн.

Выполнение основных положений этой программы даст возможность поддерживать статус Украины как страны, в которой нет полиомиелита; довести показатель заболеваемости корью до уровню менее 1 на 100 тыс. населения до 2015 года; прекратить местную передачу вирусов кори и краснухи и тому подобное.