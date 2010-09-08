В Донецке из-за взрыва бытового газа погиб человек

Вчера, 7 сентября, в. 20.32 в г. Донецк на территории частного домовладения в летней кухне из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования произошел взрыв бытового газа с последующим горением.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате взрыва погиб 1 человек и разрушено здание летней кухни.

В 22.17 силами двух отделений Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Донецкой области.