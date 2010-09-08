В Днепропетровской области не хватает 4 тыс. врачей

В медицинских заведениях Днепропетровской области не хватает 4 тыс. врачей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила начальник Главного управления здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации Валентина ГИНЗБУРГ.

По ее словам, в основном дефицит врачей касается сельских районов.

В частности, укомплектованность врачами-педиатрами в районах составляет от 76% до 50%. А в Юрьевском районе области вообще отсутствует врач-педиатр.

При этом В.ГИНЗБУРГ отметила, что ежегодно в Днепропетровской области распределяются после окончания учебы 200 молодых специалистов-медиков.

По ее словам, одной из причин, почему молодые специалисты не приживаются в сельских больницах, является отсутствие жилья.

«В этом году сельские районы стали целенаправленно выделять жилье для молодых врачей. До конца года квартиры получат молодые специалисты в Межевском, Софиевском и Царичанском районах», - сказала В.ГИНЗБУРГ.