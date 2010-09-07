Кировоградщина: утилизации подлежат 1,5 тыс. т пестицидов

На территории Кировоградской области хранятся 1,5 тыс. тонн опасных пестицидов, которые подлежат утилизации.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор Департамента гражданской защиты МЧС Украины Василий КВАШУК, который сегодня в Кировограде принимает участие в собрании должностных лиц органов государственной власти, ответственных за гражданскую защиту населения.

По его словам, всего в Украине законсервированы 21 тыс. тонн пестицидов и ядохимикатов, удельный вес которых сосредоточен на территории Винницкой области, остальные – равномерно разделены между другими областями.

«Но есть несколько регионов, где утилизация пестицидов проведена почти полностью, например, в Хмельницкой области осталось обезвредить лишь 200 тонн, незначительные части – в Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской областях», - заметил В.КВАШУК.

Он отметил, что в последний раз масштабное перезатаривание опасных отходов в Кировоградской области проходило в 2008 году, когда утилизировали 200 тонн пестицидов.

«Самая большая проблема - в нехватке средств. Кризис существенно уменьшил поступление в Фонд охраны окружающей среды, откуда должны выделяться деньги на проведение работ по обезвреживанию пестицидов», - сообщил В.КВАШУК.

В то же время он отметил, что МЧС считает необходимым освободить территорию Украины от складируемых ядохимикатов на протяжении 5 лет. «Утилизация проходит на специализированном предприятии в Сумской области. Западные же области по международным программам вывозят пестициды для обезвреживания за границу, в Польшу, Германию», - отметил В. КВАШУК.

По его словам, утилизация 1 килограмма опасных отходов стоит в среднем около 25 грн.