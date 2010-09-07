Кировоградщина: утилизации подлежат 1,5 тыс. т пестицидов
Больше всего на Винниччине
На территории Кировоградской области хранятся 1,5 тыс. тонн опасных пестицидов, которые подлежат утилизации.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор Департамента гражданской защиты МЧС Украины Василий КВАШУК, который сегодня в Кировограде принимает участие в собрании должностных лиц органов государственной власти, ответственных за гражданскую защиту населения.
По его словам, всего в Украине законсервированы 21 тыс. тонн пестицидов и ядохимикатов, удельный вес которых сосредоточен на территории Винницкой области, остальные – равномерно разделены между другими областями.
«Но есть несколько регионов, где утилизация пестицидов проведена почти полностью, например, в Хмельницкой области осталось обезвредить лишь 200 тонн, незначительные части – в Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской областях», - заметил В.КВАШУК.
Он отметил, что в последний раз масштабное перезатаривание опасных отходов в Кировоградской области проходило в 2008 году, когда утилизировали 200 тонн пестицидов.
«Самая большая проблема - в нехватке средств. Кризис существенно уменьшил поступление в Фонд охраны окружающей среды, откуда должны выделяться деньги на проведение работ по обезвреживанию пестицидов», - сообщил В.КВАШУК.
В то же время он отметил, что МЧС считает необходимым освободить территорию Украины от складируемых ядохимикатов на протяжении 5 лет. «Утилизация проходит на специализированном предприятии в Сумской области. Западные же области по международным программам вывозят пестициды для обезвреживания за границу, в Польшу, Германию», - отметил В. КВАШУК.
По его словам, утилизация 1 килограмма опасных отходов стоит в среднем около 25 грн.