В Харькове бастуют против повышения пенсионного возраста

В Харькове на площади Свободы сторонники Блока Юлии Тимошенко пикетируют здание облгосадминистрации с требованием не повышать пенсионный возраст для женщин, тарифы на жилищно-коммунальные услуги, а также отклонить проект нового Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, около трехсот активистов БЮТ держат государственные флаги, символику БЮТ и ВО «Батькивщина», а также плакаты с надписями «Стоп коммунальному и газовому произволу», «На кладбище раньше, чем на пенсию», «Налоговый кодекс – палач малого и среднего бизнеса», «Реформы Януковича и Тигипко – голод и холод!».

В акции протеста также принимают участие несколько представителей Народного Руха Украины и общественной организации «Зеленый фронт».

Движение транспорта по улице Сумской не перекрывалось. За соблюдением правопорядка во время акции следят около 30 сотрудников милиции.