В Донецкой области от бешенства умер мужчина

В селе Цукурино Донецкой области от бешенства умер мужчина, два месяца назад покусанный собакой.

Как передает корреспондент УНИАН, этот факт подтвердили в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции.

По информации эпидемиологов, мужчину 26 июня текущего года покусала собака с соседнего заброшенного двора. Хозяева собаки давно умерли, и она обитала одна в опустевшем подворье, а пропитание добывала, часто воруя у соседних жильцов домашнюю птицу.

Мужчина, которого укусила эта собака, своевременно обратился за врачебной помощью и к ветеринарам. Но через 10 дней ветеринары дали заключение о том, что собака здорова, поэтому пострадавшему прививки не были назначены. В то же время мужчина, после того, как собака в очередной раз утащила у него из подворья индейку, поймал и убил пса.

По истечении двух месяцев этот мужчина заболел и 2 сентября обратился за медицинской помощью. Его состояние здоровья тогда уже было крайне тяжелым и по своей клинической картине соответствовало заболеванию бешенством.

Несмотря на все старания врачей, мужчина в больнице умер. Ему был поставлен предварительный диагноз – бешенство, который теперь должна подтвердить или опровергнуть экспертиза. Все необходимые материалы для проведения экспертизы направлены в Киев, и результат будет известен позже, заключили в облСЭС.