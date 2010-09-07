Херсонщина: при аварии моторной лодки погиб человек

В Херсонской области при аварии моторной лодки один человек погиб, другого спасло камбоджийское морское судно.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, 6 сентября около 19:45 двое людей на моторной лодке ”Прогресс” отправились из района села Старая Збурьевка (Голопристанский район) на рыбалку. Управлял лодкой 25-летний житель указанного села. Через сильной волны лодка стала тонуть, набирая в себя воду. Когда лодка погрузилась в воду потерпевшие вплавь направились к ближайшему бую № 66 второго колена Херсонского морского канала. Водитель лодки сумел выбраться на буй и закрепить себя своей одеждой, а его пассажир спустя некоторое время пошел ко дну. В это время поблизости двигался в направлении г. Херсона теплоход ”Tuna” под флагом Королевства Камбоджа, с которого была отправлена шлюпка для спасения человека. В 21:45 пострадавший был поднят на борт судна. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Ведется следствие относительно всех обстоятельств инцидента.