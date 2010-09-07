Донеччина: трое крестьян и врач лечатся от бешенства

В Донецкой области проходят лечение трое селян и врач, пострадавшие от волчицы, больной бешенством.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, 28 августа в селе Ульяновка Красноармейского района на огороде произошло нападение волчицы на людей, которые в ночное время охраняли раненную козу. Пострадавшими оказались мужчина, его сын и племянник. Их госпитализировали в Красноармейскую центральную районную больницу.

После вскрытия тела волчицы было установлено, что животное было больно бешенством.

В тот же день ветеринарный врач, который проводил вскрытие, также был госпитализирован в Красноармейскую центральную районную больницу с диагнозом «ссадины обеих кистей». Врач был инфицирован вследствие контакта с трупом волчицы, больной бешенством.

В МЧС отметили, что состояние здоровья всех пострадавших удовлетворительное, они проходят необходимый курс лечения.