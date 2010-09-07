В Боярке майор ГАИ спас ребенка, который запутался на качели

В Боярке Киевской области майор ГАИ спас ребенка, который запутался на качели.

Как сообщили УНИАН в Государственном департаменте ГАИ МВД Украины, вчера вечером майор ГАИ Александр СИНЬКО, находясь с женой и четырьмя детьми в парке отдыха, услышал детский призыв о помощи. Побежав туда, откуда доносился детский крик, офицер увидел, что мальчик, катаясь на детской качели, сделанной из веревок, запутался в ней и начал задыхаться.

Как отметили в ГАИ, А.СИНЬКО освободил ребенка, который на момент его появления уже начал задыхаться и почти не подавал признаков жизни. При этом сотрудник милиции вызвал “скорую”, которая прибыла на место происшествия и забрала мальчика в больницу. Благодаря быстрым действиям А.СИНЬКО жизнь мальчику удалось спасти, теперь его здоровью ничего не угрожает, он выписан из больницы. Как выяснилось позднее, спасенный милиционером 11-летний мальчик является одноклассником его дочери.