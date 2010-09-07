В Киеве создан Экспертный совет по развитию здравоохранения

В Киеве с целью решения вопросов организационной направленности, которые касаются здравоохранения, создан Экспертный совет по вопросам развития этой области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, соответствующее распоряжение подписал городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

В состав Экспертного совета вошли: первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ, и.о. начальника Главного управления здравоохранения Владимир ЗАГОРОДНИЙ, главные специалисты ГУ Здравоохранения и главные врачи лечебных учреждений города Киева.

Основными задачами Экспертного совета являются:

- подготовка предложений по определению приоритетов реализации политики на местном уровне по вопросам здравоохранения, консолидированного использования средств, предусмотренных в бюджете города, средств международных и общественных организаций, предназначенных для финансирования программ и мероприятий по развитию здравоохранения с целью их рационального и эффективного использования;

- содействие согласованной деятельности структурных подразделений КГГА, органов местного самоуправления, международных и общественных организаций, представителей бизнесовых кругов, объединений профсоюзов и работодателей и религиозных организаций с целью реализации на местном уровне проектов по развитию здравоохранения;

- проведение мониторинга выполнения программ и осуществления мер по развитию отрасли;

- участие в разработке нормативно-правовых актов, программ и мер по развитию отрасли и т.п..

Заседание совета будет проводиться не реже одного раза в месяц.