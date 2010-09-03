Кировоградщина: налоговики изъяли несертифицированный спирт

В Кировоградской области на автотрассе Киев-Луганск-Изварино сотрудники отдела налоговой милиции Александрийской ОГНИ остановили два грузовых автомобиля, во время осмотра которых были изъяты 7,5 тыс. дал жидкости с характерным запахом спирта.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГНА в области.

Стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет около 3,2 млн. грн. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.204 Уголовного кодекса Украины.