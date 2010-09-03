Виновные во взрыве в Луганской больнице №7 возместят 7 млн. грн.

Прокуратура Луганской области по материалам уголовного дела, возбужденного по факту взрыва 18 января 2010 года в городской многопрофильной больнице №7, заявила в интересах Кабинета министров Украины, исполнительного комитета Луганского городского совета и областной клинической больницы три иска к виновным лицам больницы №7 о возмещении 6,8 млн. грн. причиненного ущерба.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, это касается выплаченной потерпевшим за счет бюджетных средств материальной помощи, стоимости поврежденного помещения и медицинского оборудования и стационарного лечения потерпевших от преступления.

Справка УНИАН. 18 января с.г. в Луганской больнице №7 в больничном корпусе произошел взрыв кислородных баллонов, в результате которого были разрушены строительные конструкции с 5-го по 3-й этажи. В эпицентре взрыва находились 22 человека, 16 из них погибли.

В июле прокуратура Луганской области выдвинула окончательное обвинение по уголовному делу о взрыве в Луганской городской больнице №7.

В частности, к уголовной ответственности привлекаются главный врач больницы, заместитель главного врача по хозяйственной части и начальник отдела по охране труда. Им инкриминируется ст. 271 ч.2 (нарушение требований законодательства об охране труда, повлекшее гибель людей) и ст.367 ч.2 (служебная небрежность, повлекшая тяжелые последствия). Эти статьи предусматривают наказание до 7 лет лишения свободы.