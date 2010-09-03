В Крыму автомобиль скатился на пляж: травмирована киевлянка

В Судаке с горы на пляж скатился автомобиль, который травмировал отдыхающую из Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, инцидент произошел днем 2 августа.

Принадлежащий гражданину России автомобиль «Пежо» покатился с автостоянки с горы высотой 40 метров на пляж.

«Жительница Киева, 1951 года рождения, которая находилась на пляже, получила травмы», - говорится в пресс-релизе.