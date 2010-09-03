В Крыму автомобиль скатился на пляж: травмирована киевлянка
11:31, 03 сентября 2010Новости регионов
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Среди бела дня
В Судаке с горы на пляж скатился автомобиль, который травмировал отдыхающую из Киева.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, инцидент произошел днем 2 августа.
Принадлежащий гражданину России автомобиль «Пежо» покатился с автостоянки с горы высотой 40 метров на пляж.
«Жительница Киева, 1951 года рождения, которая находилась на пляже, получила травмы», - говорится в пресс-релизе.
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