В Чернигове водитель автомобиля насмерть сбил пешехода

10:27, 03 сентября 2010
Новости регионов
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Пешеход переходил проезжую часть...

В Чернигове водитель автомобиля насмерть сбил пешехода.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, водитель автомобиля ВАЗ-21104 осуществил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вне зоны нерегулированного пешеходного перехода.

Пешеход от полученных травм погиб на месте аварии.

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