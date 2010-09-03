В Чернигове водитель автомобиля насмерть сбил пешехода
10:27, 03 сентября 2010Новости регионов
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Пешеход переходил проезжую часть...
В Чернигове водитель автомобиля насмерть сбил пешехода.
Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, водитель автомобиля ВАЗ-21104 осуществил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вне зоны нерегулированного пешеходного перехода.
Пешеход от полученных травм погиб на месте аварии.
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