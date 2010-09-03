Чернигов: в иле реки Стрижень нет радионуклидов

В Чернигове из-за предписания городской СЭС на 1,5 месяца приостановлены работы по очистке реки Стрижень. Об этом во время пресс-конференции в городском совете сообщил начальник городского управления ЖКХ Вадим АНТОШИН.

"После волны критики в СМИ санстанция решила подстраховаться и запретила поднимать ил с дна реки без проведения его экспертизы на содержание радионуклидов и солей тяжелых металлов", - объяснил он.

По словам В.АНТОШИНА, экспертиза образцов ила в Областном государственном проектно-технологическом центре охраны плодородия почв и качества продукции "Облгосплодородие" длилась почти месяц и сейчас уже поступили ее результаты.

"Анализ речного ила показал, что река Стрижень никакой угрозы не представляет, а ее ил можно использовать в качестве удобрения", - отметил В.АНТОШИН. Он продемонстрировал журналистам заключение экспертизы, согласно которому содержание тяжелых металлов не превышает допустимых норм.

"После снятия предписания, мы возобновим работы. Но досадно, что потеряли 1,5 месяца хорошей погоды, во время которых могли бы выполнить значительный объем работ", - отметил начальник городского управления ЖКХ.

Присутствующий на пресс-конференции санитарный врач городской СЭС Алла ПУЗЫРЁВА отметила, что специалисты санстанции выполняли свою работу и предписание санстанции торможением очистки реки она не считает. "Зная историю реки, мы считаем ил потенциально опасным субстратом, и относиться к нему как к речному песочку мы не могли", - сказала она. А.ПУЗЫРЁВА добавила, что после получения официальных результатов экспертизы ила, предписание СЭС будет отменено.

Кроме того, В.АНТОШИН отметил, что город имел некоторые трудности с финансированием проекта очистки реки Стрижень. Не было постановления Кабмина, которое бы позволило использовать средства городского природоохранного фонда. Сейчас есть надежда, что на следующей неделе такое постановление появится и город рассчитается с организацией, которая проводила реконструкцию шахтного водосброса на реке Стрижень в долг.

Как сообщал УНИАН, с февраля в Чернигове началась реализация проекта "Улучшение санитарно-экологического состояния реки Стрижень". На его воплощение предусмотрены средства в городском природоохранном фонде в сумме 1,5 млн. грн. По результатам тендера исполнителем работ определено ДП "Черниговская передвижная механизированная колонна № 59 (ПМК-59) производственного акционерного общества "Черниговводстрой".

Река Стрижень – одна из малых рек Черниговской области, приток Десны, длиной более 32 км, в том числе в пределах Чернигова – более 8 км. Ее истоки находятся в Репкинском районе.