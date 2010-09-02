Крым: обнаружили нарушения при организации отдыха детей

Прокуратура Крыма обращает внимание Совета министров автономии на выявленные ею нынешним летом нарушения при организации отдыха детей в оздоровительных учреждениях региона.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«Установлены факты функционирования оздоровительных детских учреждений без получения разрешительных документов и актов приема», - говорится в пресс-релизе.

Так, в Евпатории не приведенная в порядок территория лагеря, на которой находились обвалившиеся бетонные плиты, стала причиной серьезного травмирования ребенка. Территориальная прокуратура возбудила уголовное дело.

Надзорный орган заявляет также о недостатках при организации питания детей: отсутствии сопроводительных документов на продукты и нарушениях технологии приготовления пищи.

Кроме того, прокуратура отмечает «простой» ряда детских лагерей - они не работают и становятся объектами незаконных посягательств.

«Предъявлен иск об отмене решений чиновников, отдавших в аренду 8,3 га земель лагеря в Симферопольском районе, внесены протесты об отмене решений об отчуждении 4,4 га территории лагеря в Феодосии», - отметила пресс-служба ведомства.