В Хмельницкой области сокращается количество детей

В Хмельницкой области в этом году планируется закрытие еще 28 школ.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил председатель Хмельницкого областного совета Иван ГЛАДУНЯК.

«В этом году предусмотрено закрытие 37 школ в соответствии с решениями территориальных общин. На 1 августа уже закрыты девять учебных заведений - в Дунаевецком, Шепетовском и Изяславском районах. Планируется закрытие еще 28, среди них больше всего - в Деражнянском, Новоушицком, Изяславском, Белогорском, Волочиском и Чемеровецком районах”, - сказал И.ГЛАДУНЯК.

Он добавил, что не выведены из сети учебных заведений области 73 школы, которые из-за сокращения численности учеников приостановили свою деятельность в 2007-2009 годах, поскольку нет согласия территориальной общины на их закрытие.

Как сообщал УНИАН, губернатор Хмельницкой области Василий ЯДУХА заявил, что из-за уменьшения ученического контингента в этом году приостановлена деятельность 82 школ. "Анализ вопроса свидетельствует о сохранении этой тенденции в ближайшее время, ведь практически половина школ области – это так называемые "школы с малой наполненностью". Поэтому вопрос сохраняет остроту", - отметил он.