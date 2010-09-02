В Киеве возле суда умер осужденный, что болел туберкулезом

Сегодня в 12.15 в Киеве возле помещения Апелляционного суда умер осужденный, которого доставляли из следственного изолятора на судебное заседание.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, в апреле этот мужчина, 1964 г.р., был осужден к 5 годам лишения свободы за незаконные операции с наркотическими средствами.

Он был болен туберкулезом и сегодня в сопровождении конвоя внутренних войск и медиков на носилках должен был быть доставлен в зал судебных заседаний для рассмотрения его апелляционной жалобы. Однако, в какой-то момент у входа в здание суда ему стало плохо, впоследствии врачи констатировали смерть.

Как отметил собеседник агентства, по этому поводу будет назначена служебная проверка соответствующими органами.