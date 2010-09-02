Харьковщина: за взяточничество будут судить судмедэксперта
11:50, 02 сентября 2010Новости регионов
4 0
Возбуждено уголовное дело
В Харьковской области во взяточничестве разоблачен эксперт бюро судебно-медицинской экспертизы.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, в частности, установлено, что эксперт получила 2,8 тыс. грн. взятки от жителя Харькова за составление заключения, который содержит ложные сведения о характере телесных повреждений, полученных последним.
Областной прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter