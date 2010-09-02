Женщин чуть не убила разрушенная ветром остановка
Получили тяжелые травмы
В селе Каиры Горностаевского района Херсонской области от сильно ветра разрушилась автобусная остановка, в результате чего травмированы 2 местные жительницы.
Об этом УНИАН сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации.
Согласно сообщению, 56-летняя женщина получила перелом голени и сотрясение головного мозга, 55-летняя женщина - перелом костей таза и закрытую черепномозговую травму. Пострадавшие находятся в Горностаевской центральной райбольнице в состоянии средней тяжести.
В самом селе Каиры ветром повреждены 3 фидера линии электропередач, повалены 7 электроопор, повреждены крыши школы-интерната и некоторых жилых домов. Электроснабжение в селе было восстановлено в 5-00 2 сентября.
В пгт Горностаевка ветер также повредил крыши некоторых жилых домов и хлебоприемного пункта.
Размер ущерба уточняется.