Житомирщина: австрийцы построили медпункт для детей-инвалидов

В Коростышевском интернате для детей с недостатками умственного развития в Житомирской области по случаю Дня знаний было открыто помещение медпункта, построенное за средства иностранных спонсоров.

Как сообщили УНИАН в управлении внутренней политики и по связям с общественностью Житомирской ОГА, в строительство здания медпункта для интерната австрийская корпорация "ГЛД-Инвест" вложила около 1 млн. грн.

На открытии медпункта присутствовали генеральный директор корпорации "ГЛД-Инвест" Клемент ЛЕР и председатель Житомирской облгосадминистрации Сергей РЫЖУК. Последний также принял участие в торжествах по случаю Дня знаний в упомянутой Коростышевской специальной школе-интернате для детей с умственными недостатками.