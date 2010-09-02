Кто убил врача в Горловке?

В Горловке Донецкой области милиция просит местных жителей помочь найти убийцу врача.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Горловского горуправления милиции, тело 59-летней женщины было обнаружено в августе в ее доме. По словам и.о. начальника криминальной милиции Горловского горуправления внутренних дел Германа ПРИСТУПЫ, женщина работала врачом-терапевтом в городской больнице № 3, в доме проживала одна.

Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что смерть наступила в результате удушения. Кроме того, на теле жертвы эксперты обнаружили ножевые ранения грудной клетки.

Отрабатываются версии и мотивы происшедшего. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.