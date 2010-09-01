Днепропетровск: открыли 4 специализированные школы

Сегодня в Днепропетровске председатель облгосадминистрации Александр ВИЛКУЛ открыл после реконструкции четыре учебных заведения областного подчинения для детей с особыми потребностями: школу-интернат для глухих детей, областную специальную общеобразовательную школу-интернат №2 с углубленным профессионально-трудовым обучением, многопрофильный учебно-реабилитационный центр и учебно-реабилитационный центр для детей с изъянами в физическом и умственном развитии.

Как передает корреспондент УНИАН, А.ВИЛКУЛ сообщил, что на реконструкцию этих заведений из областного бюджета было выделено в целом 23 млн. грн., а сами работы выполнены в сжатые сроки.

Все эти специализированные учебные заведения, где учится около 600 человек, оборудованы компьютерными классами, специальной аппаратурой для эффективного обучения детей с особыми потребностями и оборудованием для лечения и адаптации.

Кроме того, губернатор Днепропетровской области вручил школьникам с особыми физическими потребностями 12 ноутбуков, спортивную форму, а первоклассникам - портфели и наборы канцелярских принадлежностей.

«Наша забота о детях с особыми потребностями не исчерпывается реконструкцией заведений. У нас появилась уникальная идея создания специальных мультфильмов с сурдопереводом, аналогов которым до сих пор нет в Украине. Мы сделали первый образец - сегодня я передаю администрации школы-интерната диск с таким мультфильмом. А в следующем году, совместно с Днепропетровской детской киностудией «Веснянка», мы создадим целый ряд специализированных мультфильмов и фильмов. В них герои будут говорить языком жестов», - пообещал А.ВИЛКУЛ.