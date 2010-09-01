Кировоград: врачи ответят за смерть беременной женщины

В Кировограде прокуратура возбудила уголовное дело в отношении медицинских работников областной больницы по факту неподобающего исполнения ими своих профессиональных обязанностей, что повлекло смерть беременной женщины и утрату неродившегося ребенка.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.140 Уголовного кодекса Украины (неподобающее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником).