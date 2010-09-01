Хмельниччина: с отравлением госпитализированы 44 человека

10:04, 01 сентября 2010
Новости регионов
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Состояние средней тяжести

В Хмельницкой области с пищевым отравлением госпитализированы 44 человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, 30-31 августа в инфекционные отделения Хмельницкой областной и Городокской центральной районной больниц с признаками пищевого отравления госпитализированы 44 человека, в том числе 7 детей, которые 28-29 августа были на свадьбе в кафе-баре в г. Городок. Всего на свадьбе присутствовали 110 человек.

Состояние госпитализированных - средней степени тяжести.

Специалистами районной СЭС в очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.

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