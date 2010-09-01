Черкасчина: из-за взрыва газа пострадала пенсионерка

В частном доме в городе Золотоноша Черкасской области произошел взрыв газа. В результате взрыва хозяйка дома - одинокая пожилая женщина - получила ожоги рук I-II степени.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Черкасской области, в доме, в отсутствие хозяйки дома, возникло возгорание электропроводки. Пожар повредил газовый шланг и помещение стало наполняться газом. Бабушка, зайдя в комнату, не почувствовала запаха газа, а когда включила свет - произошел взрыв.

Услышав взрыв, соседи по телефону сообщили местным спасателям. В результате пожара пожилая женщина получила ожоги рук I-II степени. Взрывом уничтожена стена дома, повреждено имущество и вещи. Пожар удалось затушить собственными силами до прибытия спасателей.