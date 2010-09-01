Кировоградщина: количество выбросов в атмосферу увеличилось на 4%

В январе-июне 2010 года количество выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников загрязнения предприятий и организаций Кировоградской области увеличилось на 4,1% (на 0,3 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 6,9 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Из общего объема выбросов 0,6 тыс. тонн (8,4%), в частности метан (0,6 тыс. тонн) и оксид азота (0,03 тыс. тонн), относятся к парниковым газам.

Кроме того, за указанный период в атмосферу поступило 536 тыс. тонн диоксида углерода, который также оказывает парниковое действие.

По сравнению с 1-м полугодием 2009 года увеличились выбросы в атмосферу на 66,5% металлов и их соединений (до 288,4 тонн), на 37,6% оксида углерода (до 2,2 тыс. тонн), на 22,5% суспендированных твердых частиц (до 2,2 тыс. тонн).

В январе-июне 2010 года объемы выбросов вредных веществ из расчета на одного человека составляли 6,8 кг.

Наибольшие объемы выбросов в атмосферу приходились на г. Кировоград (14,3% общего объема), Голованевский (41,3%), Гайворонский (9,3%), Светловодский (8,1%), Петровский (6%), Новоукраинский (5%) районы.