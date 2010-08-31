Херсонщина: от укуса каракурта пострадала 64-летняя женщина

В Херсонской области 64-летняя женщина попала в реанимацию после укуса каракурта.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, в пгт Новотроицкое 28 августа в 17:00 в реанимационное отделение Новотроицкой районной больницы была доставлена 64-летняя женщина, которую на собственном огороде укусил каракурт в ладонь правой руки.

Сейчас состояние пострадавшей средней степени тяжести.

По данным ГУ МЧС в области на протяжении с.г. в регионе от укусов ядовитых насекомых пострадали 24 человека, из них 16 – от укусов каракурт. Летальные случаи не зафиксированы.