В Севастополе спасли троих рыбаков, которых унесло в море

В Севастополе спасли троих рыбаков, которых унесло в открытое море.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Севастополе, у моторной лодки, на которой рыбачили три человека, вышел из строя двигатель, и ее унесло в открытое море на одну милю от берега. На помощь пострадавшим пришли сотрудники коммунальной специализированной аварийно-спасательной службы.

В течение двух часов мужчины подавали знаки о помощи. Спасатели заметили рыбаков, когда делали обход акватории бухт города. Сотрудники спасательной станции доставили их в безопасное место. Лодку пострадавших отбуксировали в Карантинную балку.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе Управления МЧС, в минувшую субботу матросы Качинской спасательной станции в течение часа спасли 7 человек, которые купались при сильном течении и волнах. С 13.40 до 14.42 сотрудники коммунальной специализированной аварийно-спасательной службы вытащили из воды тонущего местного жителя, трех россиян и трех украинцев. Все отдыхающие заплывали за пирс, откуда сильным течением их уносило в открытое море. После случившегося сотрудники спасательной станции больше никого не подпускали к воде.

В Севастополе с начала этого года на воде погибли 19 человек, 44 - спасены.