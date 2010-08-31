Самые смертоносные заболевания Кировоградщины

На протяжении января-июня 2010 года в Кировоградской области больше всего смертельных случаев зарегистрировано в результате нарушений системы кровообращения – 5542, злокачественных новообразований – 1068 и внешних причин – 677.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

В 1-м полугодии 2009 года первая тройка причин смертности населения выглядела аналогично, количество умерших составляло соответственно 5575, 1131 и 812.

В целом, за 6 месяцев 20120 года в Кировоградской области умерло 8848 человек, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность населения уменьшилась на 5,5%.

На 36% уменьшилось количество смертей в результате расстройств психики и поведения, на 38% - от болезней нервной системы, на 27,4% - от болезней органов дыхания, на 38,5% - от алкогольной болезни печени, на 35,3% – от болезней мочеполовой системы, на 34,3% - от отравления и действия алкоголя.

В то же время, увеличилось количество умерших в результате приобретенного вируса иммунодефицита человека – на 6%, гриппа и пневмонии – 4,4%, нападений с целью убийства или нанесения повреждений – на 32%.

Также на протяжении 1-го полугодия 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество умерших детей в возрасте до 1 года увеличилось с 52 до 57 (почти на 10%).