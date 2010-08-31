На Закарпатье объявлено штормовое предупреждение

В Закарпатье на сегодняшний день, 31 августа, объявлено штормовое предупреждение в связи с ожиданием сильных осадков и повышения уровней воды в реках.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщила заместитель начальника Закарпатского центра по гидрометеорологии Василиса БЛОХ.

По ее словам, сегодня в Закарпатской области ожидаются очень сильные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/сек.

Из-за сильных осадков 31 августа и 1 сентября на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды в реках на 0,5-1,5 м.

Кроме того, по данным гидрометецентра, на реках Тиса в участке Деловое-Вилок, а также в нижнем течении Боржавы повышение уровней воды над нулем поста ожидается на уровне 1,5-2,5 метра.