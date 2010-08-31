В Нежинском доме-интернате продолжается мониторинг

В Нежинском доме-интернате продолжается постоянный медицинский мониторинг из-за вспышки в середине августа острой вирусной инфекции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В то же время в Центральной санитарно-эпидемиологической станции Минздрава Украины все еще продолжается исследование с целью определения причины возникновения у детей заболеваний.

По информации Минздрава, результаты анализов на рота-, астро- и норовирусы, а также вирусы гриппа типа А, В, А(H1N1) пандемического у детей-воспитанников интерната отрицательные.

Результаты исследования секционного материала (кусочки кишечника) от 3 воспитанников интерната на наличие ротавируса – у 2 воспитанников отрицательные, а у одного – положительный.

Также проведено заражение чувствительных культур с целью определения энтеровирусов, в том числе полиовируса.

В настоящее время в доме-интернате проводится постоянный медицинский мониторинг врача-педиатра и инфекциониста. Вопрос остается на контроле министра здравоохранения Украины.

Как сообщал УНИАН, в Нежинском детском интернате, где находятся дети с поражениями центральной нервной системы, 11 августа зарегистрирована смерть пяти воспитанников. Все умершие в возрасте от 10 до 19 лет. Несколько детей были госпитализированы в городскую больницу. По предварительному заключению врачей, у детей была диагностирована вирусная инфекция с экзантемой (сыпью), дифференцированная с герпетической. Позже в качестве возможной причины смерти детей и взрослых в заведении назвали острую респираторную ротавирусную инфекцию.

Нежинская межрайонная прокуратура возбудила уголовные дела в связи с госпитализацией и гибелью воспитанников Нежинского интерната для детей с поражениями центральной нервной системы.

В Нежинском интернате проживают: детская группа (от 4 до 18 лет) и молодежная (от 18 до 35 лет), всего около 70 человек с поражениями центральной нервной системы. Интернат относится к заведениям системы Министерства труда и социальной политики Украины.