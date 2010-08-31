Донеччина: пьяный инспектор насмерть сбил женщину

В Донецкой области пьяный инспектор дорожно-патрульной службы насмерть сбил женщину.

Об этом сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, около 10.30 30 августа на автодороге «Новотроицкое-Новоигнатьевка» в Волновахском районе инспектор дорожно-патрульной службы Волновахского взвода ДПС, возвращаясь со службы к месту проживания, не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на жительницу села Новоигнатьевка. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась. По предварительным данным, сотрудник милиции имел явные признаки алкогольного опьянения.

«По данному факту проводится служебное расследование, материалы которого будут направлены в прокуратуру для принятия решения в соответствии с действующим законодательством», - сказали в ГУМВД.

Руководством ГУМВД области вынесено ходатайство к органам прокуратуры о применении к виновному меры пресечения в виде взятия под стражу.

В облуправлении милиции подчеркнули, что принято решение об увольнении данного сотрудника из органов внутренних дел.

«Коллегия и личный состав ГУМВД области приносят извинения за действия сотрудника милиции, а также выражают искренние соболезнования родным и близким погибшей», - указали в ГУМВД.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, по данному факту прокуратурой Волновахского района возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины - «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами».

«Подозреваемый в совершении преступления задержан в порядке ст. 115 Уголовно- процессуального кодекса Украины. Ведется досудебное следствие», - сказали в прокуратуре.