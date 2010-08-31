Черкащина: 90% учреждений здравоохранения готовы к зиме

Учреждения и заведения здравоохранения Черкасской области подготовлены к зиме на 90%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель начальника Управления организации и предоставления медицинской помощи взрослому населению и медицины катастроф Главного управления здравоохранения Черкасской облгосадминистрации Анатолий ТРУБЕНКО,

По сравнению с I полугодием 2010 года объемы финансирования заведений образования Черкасской области уменьшились на 24%, и проблема недостаточного финансирования остается актуальной. Несмотря на это, для выполнения необходимых работ и обеспечения стабильного функционирования заведений в осенне-зимний период 2010-2011 года предусмотрено 13030,9 тыс. грн., из них 12530,7 тыс. грн. – бюджетные средства.

На проведение текущих ремонтов за 7 месяцев 2010 года выделено и освоено свыше 2,3 млн. грн.

На сегодняшний день 6 лечебных учреждений области не обеспечены автоматическим включением резерва (АВР). В городских больницах г.Черкассы №1 и №3 отсутствуют автономные резервные источнике питания.