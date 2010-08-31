В Херсоне 79-летний пенсионер выбросился из окна больницы

В Херсоне 79-летний пенсионер погиб, выпрыгнув из окна больницы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Херсонской области, в Херсоне 30 августа из окна 3-го этажа Херсонской железнодорожной больницы выпрыгнул 79-летний мужчина. В результате падения он погиб.

Пока не известно, что побудило пожилого человека на такой шаг. Продолжается расследование.

30 августа, кроме указанного случая, в области зафиксирован еще один случай самоубийства – в райцентре Цюрупинск повесился 45-летний мужчина.

В целом, по данным ГУ МЧС, с начала года в регионе 87 жителей области покончили жизнь самоубийством.