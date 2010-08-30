Виннитчина: на каждого жителя - по 24 кг вредных выбросов

В Винницкой области на каждого жителя в среднем приходится по 24 кг выбросов вредных веществ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, на протяжении 1-го полугодия 2010 года в окружающую среду области от стационарных источников загрязнения попало около 40 тыс. тонн вредных веществ, что на 13 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Значительный удельный вес 79,8% (32 тыс. тонн) выбросов вредных веществ приходится на город Ладыжин, где размещена Ладыжинская теплоэлектростанция.

Кроме того, высокий процент в распределении выбросов к общему объему приходится на город Винница (3,8%), Барский (6,1%), Бершадский (1,4%) и Винницкий (1,0%) районы.

Количество выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в расчете на квадратный километр территории по области на протяжении января-июня 2010 года составляло 1506 кг.

Наивысшая плотность выбросов загрязняющих веществ в расчете на квадратный километр приходится на город Ладыжин - 358 тонн, а также на города Козятин – 36 тонн, Винницу – почти 22 тонны и Жмеринку – 15 тонн.

Основными загрязнителями воздуха в области остаются предприятия энергетической промышленности, распределения и снабжения газа, перерабатывающей промышленности и транспорта.

В Виннице за январь-июнь 2010 года выбросы вредных веществ составляли 1501 тонну. Плотность выбросов загрязняющих веществ в расчете на квадратный километр в областном центре почти в 14 раз больше, чем в целом по области, объемы выбросов в расчете на каждого жителя города составляют 4 кг. Основными загрязнителями воздуха в областном центре являются теплосети, выбросы от которых составили почти 50% в общих выбросах вредных веществ и предприятия перерабатывающей промышленности - 43%, в том числе пищевой промышленности - 31% .