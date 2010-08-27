На Винниччине открыли новый роддом

В г.Бершадь Винницкой области открылся акушерский корпус центральной районной больницы, который будет обслуживать рожениц Бершадского, Тростянецкого, Чечельницкого и Теплицкого районов.

Как передает корреспондент УНИАН, во время торжественного открытия руководство области подарило новому роддому сертификат на 750 тыс. грн. для приобретения медицинской аппаратуры, а священнослужитель Церкви Вознесения Господня Благочинный Олег подарил заведению св.Великомученика целителя Пантелеймона. Священник также освятил роддом и благословил будущих матерей и мирян.

Общий объем инвестиций в объект составил 8 млн. грн. Медицинское учреждение общей площадью более 3 000 кв. м оснащен новейшим оборудованием, условия для рожениц соответствуют современным стандартам и рассчитан на 40 койко-мест.

Во время торжественного открытия медицинского учреждения заведующий кафедры акушерства и гинекологии № 1, доктор медицинских наук, профессор, академик УАН, президент УАРМ Александр Юзько предложил главному врачу дома учить врачей в институте репрудуктологии.

В свою очередь главный врач Бершадской центральной районной больницы Василий Залевский сказал, что готов заключить договор о сотрудничестве с Национальной медицинской академией последипломного образования имени П. Л. Шупика, для создания филиала по репродуктологии.

Во время открытия заведения также председатель Винницкой облгосадминистрации Николай Джига предложил создать на его базе центр матери и ребенка для нужд жителей южного региона Винниччины.

Справка УНИАН. Новый акушерский корпус начали строить 12 лет назад. До 2000 года на строительство потрачено 350 тыс. грн. из местного бюджета. В 2000 году функции заказчика переданы на Управление капитального строительства облгосадминистрации. За период с 2000 по 2008 год было привлечено на объект 7,5 млн. грн. государственных субвенций.