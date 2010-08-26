Винниччина: коровы отравились неизвестным веществом

В Тывровском районе Винницкой области почти сорок коров отравились неизвестным веществом.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Винницкой области.

Согласно сообщению, это произошло неподалёку от села Малая Вулыга Тывровского района. Признаки острого отравления, резкая потеря молочной производительности, выделения из ротовой и носовой полости, пожелтение носа зафиксировали владельцы 34 животных.

Первые случаи начали фиксироваться с 21 августа. Как стало известно позже, стадо в тот день выпасалось возле местного пруда. Пастбище граничит с посевами кукурузы одного из сельскохозяйственных обществ.

С подобными проблемами у животных к ветеринарам также обратились еще четыре жителя соседнего села Подлесовка. У их коров наблюдаются аналогичные симптомы течения болезни. Всё стадо в количестве 88 голов содержится у владельцев, выпас на пастбище прекращен.

Специалистами пока отобраны образцы крови, почвы и воды.

Областной Государственной лабораторией ветеринарной медицины проводятся исследования.