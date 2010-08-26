В Херсонской области 29-летнего мужчину укусила гадюка

В Херсонской области 29-летний мужчина попал в реанимацию после укуса степной гадюки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Херсонской области, 25 августа около 11.40 в Голопристанскую районную больницу поступил житель Херсона, которого во время отдыха на даче укусила гадюка. Пострадавший находится в реанимационном отделении.