В Херсонской области 29-летнего мужчину укусила гадюка
13:28, 26 августа 2010Новости регионов
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Попал в реанимацию
В Херсонской области 29-летний мужчина попал в реанимацию после укуса степной гадюки.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Херсонской области, 25 августа около 11.40 в Голопристанскую районную больницу поступил житель Херсона, которого во время отдыха на даче укусила гадюка. Пострадавший находится в реанимационном отделении.
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