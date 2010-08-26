В Алчевске 5 рабочих отравились неизвестным газом

Пострадавшие госпитализированы

Вчера в 17.05 в литейно-механическом цехе ОАО «Алчевский металлургический комбинат» (Луганская область) произошло отравление газом неизвестного происхождения пяти работников. Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, пострадавшие госпитализированы. Создана специальная комиссия комбината по расследованию причин отравления. Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС в Луганской области.

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